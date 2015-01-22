В штабе АТО назвали самые горячие точки Донбасса

В зоне АТО на Донбассе боевики продолжили нарушать "режим тишины", обстреливая позиции силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что атаки произошли после 18:00 вчерашнего дня (21 января).

"Местами наибольшей напряженности, как и раньше, остаются районы донецкого аэропорта и 29 и 31 блокпостов", - подчеркнули в пресс-центре.

При этом силовики уточнили, что из реактивных систем залпового огня террористы обстреляли позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Нижнее, Новотошковское, Карловка, Авдеевка, Николаевка, Троицкое, Малоорловка, Зайцево и дважды - Крымское.

Под огонь из стрелкового оружия, артиллерии и минометов в течение ночи четыре раза попали Станица Луганская, трижды - Счастье, дважды - Марьинка и Троицкое, а также Кряковка, Березовое, Каменка, Опытное, Попасная, Чернухино, Озеряновка, Новгородское.

Обратим внимание, что в районе Мариуполя боевики после 17 часов вчерашнего дня огонь не открывали.

Напомним, ранее бойцы полка особого назначения "Азов" заявили, что защитники донецкого аэропорта (за стойкость их называют "киборгами") были вынуждены покинуть стратегический объект.