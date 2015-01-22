Боевики пытаются захватить больше территории, им помогает Россия: карта зоны АТО

В зоне АТО на Донбассе боевики путем обстрелов и нападений на силовиков вдоль линии разграничения стараются скорректировать ее в свою пользу, расширить подконтрольную им территорию.

Об этом говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время в ведомстве добавили, что террористы пытаются занять выгодные позиции для дальнейших военных операций.

"Весомую роль в указанных процессах продолжает играть РФ, которая поставляет оружие, боеприпасы и военную технику на территорию, временно подконтрольную боевикам", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в СНБО заявили, за сутки на Донбассе погибли 10 военнослужащих Украины, а еще 19 - получили ранения.