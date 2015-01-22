В помощь Интерполу: Азаров гуляет по московской клинике, опубликовано видео

Беглый украинский экс-премьер Николай Азаров был замечен в одной из частных клиник Москвы.

Об этом сообщил российский журналист Сакен Аймурзаев в своем блоге на "Украинской правде".

"Добрые люди прислали мне это видео. Разыскиваемый бывший премьер Украины спокойно прогуливается по коридору частной клиники "Медси "в Москве. Клиника принадлежит АФК-Система Владимира Евтушенкова", - отметил он.

Также журналист выложил видео с "гуляющим" Азаровым – в деловом костюме, спокойной походкой, фигурант нескольких уголовных дел выглядит вполне здоровым.

Напомним, 12 января Интерпол объявил в международный розыск бывших руководителей Украины: Януковича, Азарова и приближенных к ним экс-чиновников.