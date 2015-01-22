На Бахмутке украинские танкисты уничтожили два броневика и раздавили грузовик с россиянами - соцсети

В районе трассы Бахмутка на Луганщине украинские танкисты атаковали колонну россиян.

Об этом в своем блоге сообщил Олег Ярчук.

По его данным, три украинских танка, два из которых – "Оплоты, "атаковали подразделение 136-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа", которое проводило передислокацию.

"Атака была произведена с короткой дистанции, в результате чего были повреждены 2 единицы бронетехники и уничтожен автомобиль КамАЗ, перевозивший личный состав подразделения", - говорится в сообщении.

Блогер отметил, что после своей атаки украинские танкисты не стали принимать бой, и, маневрируя на местности, вышли из пределов досягаемости российских орудий.

О потерях личного состава российского подразделения пока неизвестно – они уточняются.

Всего же, по данным Ярчука, за сегодня, 22 января, в боях на Донбассе были уничтожены 48 агрессоров, еще 93 получили ранения, 11 пропали без вести.

Как сообщал "Главред", ранее стало известно о потерях российских войск в боях на Бахмутке и "грузе 200", который отправится в Волгоград и на Забайкалье.