В ООН осудили обстрел остановки в Донецке и призвали наказать виновных

Совбез ООН самым решительным образом осудил обстрел остановки общественного транспорта в Донецке.

В принятом 22 января заявлении для печати члены Совбеза "подчеркнули необходимость проведения объективного расследования" инцидента и привлечения виновных к ответственности, - пишет ТАСС.

"Члены Совбеза ООН самым решительным образом осудили убийство 15 и ранения более 20 гражданских лиц, в том числе женщин и детей, в результате обстрела остановки общественного транспорта в Донецке 22 января", - говорится в документе.

В Совбезе ООН выразили соболезнования семьям жертв и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. Кроме того, члены Совбеза призвали стороны к полному выполнению минских договоренностей, а также "приветствовали совместное заявление министров иностранных дел Франции, Германии, РФ и Украины, принятое в Берлине 21 января 2015 года".

Между тем, в докладе с первыми результатами расследования обстрела наблюдателями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ говорится, что выстрелы по троллейбусу в Донецке, в результате которых погибли восемь человек, были произведены с северо-западного направления, пишет ТСН.

"После анализа двух кратеров, обнаруженных на месте происшествия, наблюдатели пришли к выводу, что выстрелы, от которых они остались, произошли с северо-западного направления", - говорится в сообщении.

В докладе говорится, что выстрелы, скорее всего, были произведены из минометного или артиллерийского орудия. Наблюдатели ОБСЕ прибыли на место через 20 минут после происшествия. Они увидели семерых погибших троих мужчин, троих женщин, пол еще одного погибшего наблюдателям установить не удалось. Три тела были в троллейбусе, три — в непосредственной близости от него, еще один погибший был в сгоревшей машине, которая находилась в 20 метрах от троллейбуса.

Позже члены СММ связались с представителем Донецкого городского морга, который сказал, что в морг были доставлены тела восьми жертв. 13 пострадавших при обстреле человек были госпитализированы в Донецкую областную травматологическую больницу.

По словам главного хирурга, все они получили серьезные травмы, которые требуют операции.

Напомним, Премьер-министр Арсений Яценюк прокомментировал обстрел боевиками остановки в Донецке, заявив, что ответственность за трагедию несет Россия.

видео: ТСН.