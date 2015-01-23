Американский сенатор призвал Обаму дать оружие Украине

Глава комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джон Маккейн призывает президента Барака Обаму предоставить поддержку Украине летальным оружием.

Об этом говорится в обращении политика на его официальном сайте.

"Прошел год с начала кризиса в Украине, однако президент Обама упорно отказывается оказать летальную военную помощь, которая помогла бы стране защитить свою территорию и определять свое будущее без привязки к России… Я думаю, украинская армия и украинский народ, которые борются против сепаратистов, доказали, что заслуживают на большую поддержку", - говорится в заявлении Маккейна.

"Для президента настало время, чтобы продемонстрировать дух решимости, предоставив Украине помощь летальным оружием, в которой она нуждается для защиты. Несоблюдение этого требования будет четким признаком слабости не только для Путина, но и для потенциальных агрессоров во всем мире", - заявил Маккейн.

По его мнению, "санкции и низкие цены на нефть помешали российской экономике, но не смогли обуздать агрессию Владимира Путина в Украине".

Американский сенатор отметил, что за время вооруженного противостояния на востоке Украины погибли почти пять тысяч человек, а также в заявлении Петра Порошенко говорилось о присутствии на Донбассе девяти тысяч военных РФ.

Ранее сообщалось, что представители Пентагона и Госдепартамента США обратились в Конгресс за выделением 19 млн долл. для помощи Украине. В то же время, сенаторы Келли Айотт и Джон Маккейн утверждают, что рост насилия у восточной границы Украины требует помощи смертельным оружием.