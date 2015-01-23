Потеря донецкого аэропорта, это стратегический просчет командования - генерал

Потеря донецкого аэропорта - большой просчет украинского военного руководства, ведь наступление боевиков было запланировано еще несколько месяцев назад.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

"Все операции, которые планировали и боевики и российское руководство были запрограммированы два, два с половиной месяца назад. Разведка, соответственно и другие источники нам четко указывает на эти объекты. Стратегические 18 объектов, начиная от донецкого аэропорта, соответственно Дебальцево, Пески, Авдеевка, вплоть до Мариуполя. У нас как раз был мощный резерв по времени, по возможной подготовке боевой, технической, что неоднократно декларировалось СНБО, военными, что мы готовы к отпору. Много раз наш офицерский совет, совет батальонов, соответственно офицеры, которые воюют в зоне АТО и особенно бойцы, которые были в донецком аэропорту и Песках указывали на недостаточность сил и нашей боевой техники, чтобы удержать мощные удары со стороны террористов и российских войск. И это большой просчет, стратегический просчет военного руководства, СНБО, что мы сдали такой объект", - отметил Маломуж.

По его словам, также предлагался альтернативный вариант - если объект потерял военное значение, организованно вывести оттуда войска, чтобы не было жертв.

"Сейчас мы покинули его фактически под давлением боевиков с большими потерями - это большая трагедия. А аэропорт уже имеет военно-политическое значение, и не общественное мнение, а руководство СНБО и военные ставили вопрос, что мы этот объект никогда не сдадим. Но вместе с тем не планируя ни мер, не образуя мощных средств обороны, безопасности всеми новейшими средствами. Туда нужно были бросить самые новейшие средства, самые боеспособные части", - подчеркнул он.

Как сообщал 22 января командир пятого батальона "Правого сектора" с позывным "Черный", что территория донецкого аэропорта остается под контролем украинских войск, сдавать ее никто не собирается, а истерика в Сети - искусственна и выгодна террористам.

Напомним, утром 22 января в Интернете появились сообщения об отходе украинских "киборгов" с территории аэропорта после 242 дней обороны.

видео: 5 канал