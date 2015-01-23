Из плена боевиков освобождены еще трое украинских военных

Из плена боевиков, которые орудуют на Донбассе, были освобождены трое украинских военных.

Об этом говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время в ведомстве уточнили, что сейчас активно ведутся переговоры с главарями банд об освобождении украинских пленников.

"Удалось освободить троих украинских военных и вернуть тела восьми погибших бойцов", - отметили в СНБО.

Напомним, ранее руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан заявил, что в плену у боевиков находятся более 20 защитников донецкого аэропорта.

Обратим внимание, что силовики и боевики договариваются об обмене пленными. В ходе последнего, противник отпустил одного бойца батальона "Донбасс" и шестерых военных.