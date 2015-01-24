Теракт в Мариуполе: количество погибших возросло до 27 человек, среди них - 2 ребенка

Число жертв обстрела боевиками Мариуполя возросло до 27 человек.

Об этом на странице в Facebook написал секретарь Мариупольского горсовета Андрей Федай.

"Уже 27 погибших (двое деток), 97 раненых (5 деток). Есть очень тяжелые", - написал он.

Вместе с тем сегодняшний обстрел боевиками Мариуполя квалифицирован как теракт.

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Донецкой области.

"Прокуратурой Донецкой области контролируется ход досудебного расследования в уголовном производстве по ч.3 ст. 258 Уголовного Кодекса Украины (Террористический акт)", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, боевики нанесли огневой удар с новоазовского направления, то есть с неподконтрольной украинской власти территории, по жилым кварталам города, зная, что в них не размещены украинские военные.

"Таким образом, боевики целенаправленно использовали оружие уничтожения против мирного населения города Мариуполя", - подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, ранее в мэрии Мариуполя заявили, что в результате массированного обстрела боевиками из установок "Град" жилых районов Мариуполя погибли 16 и ранены 83 мирных жителей.