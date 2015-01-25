В СНБО придумали, как противостоять угрозе России: приняли ряд решений

В воскресенье, 25 января, в ходе заседания СНБО его члены решили усилить контртеррористические мероприятия и создать в зоне АТО военно-гражданские администрации для обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения.

Об этом говорится на сайте ведомства.

В то же время в СНБО уточнили, что решения были приняты по результатам обсуждения вопроса о чрезвычайных мерах по противодействию российской угрозе и проявлениям терроризма, поддерживаемым РФ.

"… принят комплекс решений по укреплению обороноспособности государства, усилению контртеррористических мероприятий, созданию военно-гражданских администраций в зоне проведения АТО для обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения этих территорий и тому подобное", - отмечается в сообщении.

Также принято решение насчет государственного оборонного заказа для обеспечения Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и других воинских формирований новым оружием и техникой.

Напомним, ранее сообщалось, что практически во всех секторах зоны конфликта, где ведутся боевые действия, украинской армией продолжается наращивание резервов.

Фото: rnbo.gov.ua