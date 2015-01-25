Порошенко удивлен, что Россия не осудила теракт в Мариуполе

Президент Петр Порошенко провел телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Франсуа Олландом, в ходе которого выразил удивление, что РФ официально не осудили произошедший в Мариуполе теракт.

Об этом говорится на сайте Президента Украины.

В то же время в ведомстве уточнили, что европолитики выразили соболезнования по поводу трагедии в Мариуполе, где в результате террористической атаки со стороны так называемой ДНР погибли 30 мирных граждан.

Порошенко, в свою очередь, отметил, что наша страна будет настаивать на признании этой "республики" террористической организацией.

Глава государства также обратил внимание на соответствующие заявления лидеров ЕС, США, ООН и НАТО, которые осуждают эскалацию конфликта со стороны боевиков, поддерживаемых РФ, а также отчет миссии ОБСЕ, в котором говорится, что обстрел осуществлялся со стороны территории, контролируемой так называемой ДНР.

"Он также выразил удивление по поводу отсутствия официальной реакции по осуждению этого террористического акта со стороны России", - отмечается на сайте.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что 26 января будет опубликован полный отчет по обстрелу террористами города Мариуполь.