У Порошенко рассказали об "аппетитах" боевиков: хотели наступать

Волонтер, советник Президента Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что боевики так называемых ДНР и ЛНР хотят захватить территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом пишет ТСН.

"Они планировали наступление на 16-17 января. Это не полномасштабное наступление, как многие его видят и представляют себе - скажем, танковые колонны на Киев, бомбардировки Львова", - отметил он в эфире программы ТСН.Тиждень.

По мнению активиста, "их желание - закрепить ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей".

"А потом - поставить нас перед фактом, что мы должны признать эти территории, как территория замороженного конфликта, начать их восстанавливать за счет нашего бюджета, кормить их за счет нашего бюджета. Но мы на это не идем", - подчеркнул Бирюков.

Также он сказал, что у террористов нет преимущества в живой силе, чтобы начать полномасштабное наступление на остальную часть Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе города Попасная Луганской области боевиками руководит начальник штаба 58 армии Южного военного округа РФ генерал-майор Сергей Кузовлев.

Видео: ТСН