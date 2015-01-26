Эксперт о ДНР и ЛНР: этими "отмычками" Путин хочет взломать весь украинский дом

Президент РФ Владимир Путин убежден, что его историческая миссия – присоединить Украину к России. Если это не получится, он намерен разрушить нашу страну.

Об этом российский экономист, старший научный сотрудник вашингтонского Института Катона Андрей Илларионов рассказал в интервью изданию "Гордон".

"Путина сейчас в меньшей степени интересуют деньги, а в большей – так называемое "вечное": слава, память, ощущение того, он воспринимает в качестве своей "исторической миссии". Похоже, он убедил себя в том, что его историческая миссия заключается в присоединении Украины к России. Если же это не получится, то, по его мнению, Украину надо разрушить", - говорит эксперт.

Иларионов не уверен, что Путин планирует идти далеко вглубь Украины чисто военным образом: "Его интерес заключается в том, чтобы орудовать огрызками двух областей – ДНР и ЛНР как двумя отмычками, пытаясь с их помощью взломать весь украинский дом. На других украинских территориях, прежде всего в Одесской, Харьковской, Запорожской областях, будет продолжена кампания террористических актов. Возможно, и расширение географии терактов".

"Цель Путина – не оккупировать военным образом всю Украину, - говорит эксперт. - Для оккупации и последующего военного контроля всей страны ему нужны огромные ресурсы, которых у него нет. Задача Путина сегодня – максимально дестабилизировать Украину с тем, чтобы она не смогла стать политически, экономически и социально успешным государством.

"Он хочет, постоянно надавливая на две больные язвы на востоке Украины, устраивая теракты по всей стране, добиваясь дефолта, создать условия для политического кризиса в Украине, который мог бы привести к отставке нынешнего президента. Такой политический кризис создал бы идеальные условия для изменений конституции Украины по превращению ее в федерацию и установлению над ней своего эффективного контроля", подытожил Иларионов.

Напомним, ранее Иларионов назвал цель Путина в Украине и причины обстрела Мариуполя.

Фото: primorye24.ru