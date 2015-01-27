Политолог рассказал о последствиях признания ДНР и ЛНР террористическими организациями

Директор Института украинской политики Константин Бондаренко заявил, что принятие законопроекта о признании ДНР и ЛНР террористическими организациями сделает невозможными переговоры с ними.

Об этом он сообщил в комментарии изданию "Обозреватель".

В то же время эксперт подчеркнул, что "этот законопроект ничего не даст Украине".

"Он приведет к тому, что у нас будут принципиально невозможны любые переговоры с ДНР и ЛНР - по той причине, что с террористами переговоры не ведутся", - отметил политолог.

По словам Бондаренко, ""минский формат" попросту перестанет работать".

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада в ходе своего заседания признала Российскую Федерацию страной-агрессором.