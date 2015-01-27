Реформа Минюста: мифы и реальность

27 января 2015, 19:01

Что стоит за ликвидацией двух госорганов и увольнением каждого пятого сотрудника.

Фемида должна быть беспристрастной

27 января вступает в силу постановление Кабмина об оптимизации центральных органов исполнительной власти в системе юстиции. За бюрократическими формулировками – вполне конкретные задачи: увеличить количество исполненных решений судов и улучшить качество услуг по регистрации имущества и бизнеса.

Вокруг новшеств уже начали витать слухи и домыслы. "Главред" обратился к первому заместителю министра юстиции Наталье Севостьяновой с просьбой подтвердить или развеять мифы о реформе в Минюсте.

Миф 1. Регистрационная и исполнительная службы ликвидируются, чтобы уволить неугодных начальников

В первую очередь, регистрационная и исполнительная службы будут ликвидированы для того, чтобы убрать в них двоевластие. На сегодняшний день начальником регистратора в регионе является и областное управление юстиции, и центральный аппарат Госрегистрационной службы в Киеве. Это порождает бесконтрольность. По этой же причине дублирования были упразднены и 20 из 45 департаментов ведомства. "Иногда они создавались просто потому, что нужному человеку необходима была должность именно директора департамента, а не обычного специалиста", – поясняет Севостьянова.

Второй момент – это изменение самой формы предоставления услуг. Например, функции регистраторов будут постепенно передавать местным органам самоуправления, нотариусам. Работа будет поделена на фронт-офис, собирающий документы, и бэк-офис, который собственно проводит регистрационные действия. Повлиять на бэк-офис личным контактом невозможно, поскольку человек просто не знает, к какому из регистраторов попадут его документы.

Со временем фронт-офисами могут стать банки и другие авторизированные частные компании с разветвленной сетью представительств. Соответственно, функция регистрационной службы как центрального органа власти попросту растворится. А Минюсту останется только администрировать реестры и контролировать соблюдение стандартов предоставления услуг.

Исполнительную службу ждут и вовсе радикальные перемены. Ведь через год в этой системе появятся частные исполнители, заинтересованные в максимально эффективном исполнении решения суда, взыскании положенных убытков. Так как от этого будет напрямую зависеть их заработок. Государственные исполнители будут нужны только для дел, в которых стороной является государственный орган или предприятие. А для этого не нужны разветвленные структуры в регионах. Компактному аппарату госисполнителей – как и частным – можно будет предложить достойное вознаграждение за их работу. А значит – нивелировать риски коррупции в этой сфере.

Впрочем, несмотря на передачу ряда функций на места и в частный сектор, Минюст оставляет за собой контроль качества и мониторинг соблюдения прав граждан при предоставлении услуг.

Миф 2. Из органов юстиции массово увольняют профессионалов. У оставшихся появится в разы больше работы, с которой они не справятся

Информация о массовых увольнениях – мягко говоря, преувеличение. Действительно, после того, как к Минюсту будут присоединены регистрационная и исполнительная служба, центральный аппарат ведомства будет сокращен на 20% (238 человек), а территориальных органов – на 10% (2376 человек).

"Мы проанализировали штатные расписания центрального и региональных офисов. И увидели достаточно много обслуживающего персонала. Например, водители или дополнительные секретари. Скажем, в Киевской области в управлениях юстиции, регистрационной и исполнительной службе совокупно работает 1238 человек, в то время как весь аппарат Минюста – 862 человека. Очевидно, что это диспропорция, которая не приводит к повышенной эффективности региональных подразделений", – говорит первый замминистра юстиции.

По словам Севостьяновой, сегодня регистраторы не хотят "перерабатывать", ограничивая усилия только определенным количеством принятых людей за день. В новой системе за интенсивностью работы и задержками документов будет следить компьютер. А процент от дополнительных услуг, которые могут быть предоставлены вместе с регистрацией (доставка, смс-информирование о готовности и т. д.) – будет стимулировать принимать больше пакетов документов в работу.

Чтобы отобрать новых людей, которые справятся с такой задачей, Минюст совместно с ведущими кадровыми компаниями будет проводить открытые конкурсы на замещение вакансий как руководителей, так и рядовых сотрудников. "Для руководителей департаментов и региональных офисов базовых требований два – высшее юридическое образование и 5 лет стажа в сфере права. Дополнительно – тестирование и проверка менеджерских навыков. Мы отказались от таких архаизмов, как 10 лет работы на госслужбе или на руководящей должности. Нам нужен свежий взгляд на вещи и часто слишком большой опыт в госорганах может только навредить делу", – отмечает первый замминистра.

Миф 3. Институт частных исполнителей превратится в разгул коллекторов

На сегодняшний день в Украине исполняется не более 10% решений судов. Частные исполнители, заинтересованные в результативном исходе дела, а не просто в закрытии производства для статистики, будут работать на то, чтобы этот процент увеличивался кратно. В отличие от коллекторской компании, частный исполнитель будет самозанятым лицом по примеру нотариуса. То есть будет нести персональную ответственность за свои действия и методы работы.

Кроме того, появление частных исполнителей снизит количество поданных на Украину жалоб в Европейский суд по правам человека, львиная доля которых как раз касается несоблюдения права на справедливый суд в родной стране. Институт частных исполнителей хорошо зарекомендовал себя в Германии, Польше, Грузии и является понятным инструментом для иностранных инвесторов. Когда судебные решения выполнить невозможно, инвестиции в страну заманить очень сложно.

Слабым местом реформирования остается отсутствие эффективной системы контроля над новыми схемами работы исполнителей и регистраторов. По словам Севостьяновой, Минюст совместно с Агентством США по международному развитию (USAID) уже разрабатывает систему мониторинга, основанную на опросах клиентов офисов юстиции о качестве предоставления услуг гражданам. В USAID готовы адаптировать и внедрить такую систему мониторинга безоплатно. Со временем, речь может также идти об электронном тайминге для менеджеров, когда компьютерная программа будет ограничивать время обработки запроса на регистрацию или другие действия.

Эффективность частных исполнителей будет измеряться ростом числа исполненных решений и объема возмещений, которые получат кредиторы от своих должников.

Светлана Петрова

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Минюст реформа
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