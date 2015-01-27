В штабе АТО рассказали о потерях врага: за два дня уничтожены 68 боевиков, более 200 - ранены

Силы антитеррористической операции на Донбассе за два дня 26-27 января уничтожили 68 боевиков, более 200 ранили.

Об этом сообщили в пресс-центре АТО в Facebook.

"Наши военные не теряют боевого духа и стойко удерживают свои позиции. Противник несет потери в живой силе и технике. Так, за 26-27 января уничтожено: 68 боевиков (более 200 ранено), танков - 5, боевых бронированных машин - 8, РСЗО "Град" - 3; минометов - 4", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне вытеснили боевиков из Горловки, готовят штурм Дебальцевского плацдарма.

Подробнее о боях с боевиками и российскими наемниками на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".