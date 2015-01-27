В ОБСЕ назвали, что будет лучшей гуманитарной помощью России: закройте границу с Украиной

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва призвал Россию закрыть свою международную границу с Украиной, чтобы остановить эскалацию конфликта на Донбассе.

Об этом передает Укринформ.

"Я призываю Россию закрыть границу, чтобы остановить поток оружия и военных - добровольцев или нет, - которые могут попасть на восток Украины. Передовое вооружение, которое используют сепаратисты в Украине, не появляется из воздуха", - говорится в сообщении.

Канерва подчеркнул, что при закрытии границы необходимо учесть вопрос о предоставлении гуманитарной помощи гражданскому населению, которое пострадало в результате боевых действий.

"Однако, замечу, по оценкам ООН, ужасное нападение на Мариуполь было совершено с территории, контролируемой сепаратистам, целенаправленно против гражданского населения. Закрытие границы само по себе может быть главной формой гуманитарной помощи", - добавил президент ОБСЕ.

Канерва также описал расширение конфликта в районе Мариуполя как "серьезную эскалацию" и приветствовал недавнее заявление представителей 57 государств - участников ОБСЕ, в котором они требуют немедленного прекращения огня в Украине и полной реализации Минских соглашений.

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию по Украине: Россия должна прекратить поддерживать террористов.