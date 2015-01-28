Россия никак не успокоится: снова требует сохранить внеблоковый статус Украины

В целях недопущения дальнейшего раскола Украины, Россия выступает за сохранение внеблокового статуса Украины и выражает уверенность в реальности достижения мира на Донбассе.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Приоритеты России в Европе и мире", опубликованной в январском номере сербского журнала "Горизонты", пишет Интерфакс-Украина.

"В целях недопущения дальнейшего раскола Украины принципиально важно, чтобы она сохранила внеблоковый статус", - говорится в статье.

"Несмотря на всю сложность ситуации, убеждены, что достижение мира и согласия в Украине - вполне реальная задача", - подчеркнул министр.

Кроме того, министр подчеркнул: "Попытки надавить на Россию путем односторонних санкций, применение которых нелегитимно и осуждено решениями Генассамблеи ООН, не заставят нас отказаться от того, что мы считаем правильным и справедливым".

Напомним, 23 декабря Верховная Рада отменила внеблоковый статус Украины.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев считает отмену внеблокового статуса Украины потенциальной военной угрозой для РФ.