На Донбассе боевики умерили свой пыл, силовики работают на опережение

В среду, 28 января, в зоне АТО на Донбассе боевики продолжили нарушать "режим тишины", обстреливая позиции силовиков и населенные пункты.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что, начиная с шести часов утра, основной огонь террористы сосредоточили в районе Дебальцево.

"Из танков, минометов и гранатометов они трижды обстреляли Санжаровку, Углегорск, Дебальцево, дважды вражеский огонь велся в направлении населенных пунктов Троицкое, Попасная, курган Могила-Острая, Орлово-Ивановка, Чернухино, Никишино, Миус, Редкодуб, Молодежное, Новоорловка", - отмечается на сайте.

Также подверглись обстрелам Вергулевка, Лозовое, Каменка, Николаевка и Попасная.

"На Луганском направлении, во время обстрела Станицы-Луганской, Крымского и Новотошковки, преступники пять раз применяли артиллерию и минометы... они из "Града" атаковали Счастье", - подчеркнули силовики.

На Донецком направлении из минометов и артиллерии были обстреляны Богдановка, а из "Градов" - дважды - Опытное, Пески, Марьинка и Новомихайловка.

"Преступники продолжают обстреливать населенные пункты, подвергая риску жизнь мирных граждан. В частности, из "Градов" террористы вели огонь по Пескам и Гранитному", - добавили в пресс-центре.

Между тем в районе Мариуполя, около 14:00, из минометов они обстреляли Николаевку.

Стоит отметить, что количество обстрелов, осуществленных террористами, в зоне конфликта значительно уменьшилась из-за того, что наши военные работают на опережение. При этом, огневые удары по позициям противника военные ведут только в том случае, если это не ставит под угрозу жизни мирного населения.

Напомним, ранее сообщалось, что террористы сознательно обстреляли из "Градов" жилые кварталы Мариуполя, а после трагедии срочно спрятали реактивные системы от наблюдателей ОБСЕ и вывезли обратно в Россию. Перехват разговора слушайте здесь.