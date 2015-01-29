Тетерук объяснил, почему украинские артиллеристы не бьют по скоплению техники боевиков

Украинские артиллеристы воздерживаются от обстрела известных военных скоплений техники террористов из-за вероятности того, что в результате атаки могут пострадать мирные жители.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" в Верховной Раде, председатель подкомитета профильного парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук в эфире программы "Время. Итоги дня" на "5-м канале", сообщает пресс-служба партии.

"К сожалению, почти все эти точки находятся на предельной расстояния работы артиллерии. Если мы будем допускать на максимальной дальности погрешность в 500 метров, это может привести к ужасным последствиям, и мы будем ничем не лучше террористов. А если брать использование таких мощных средств, как "Точка" В ", там есть вопросы по точности попадания. Это тоже очень большой риск", - пояснил он.

По его словам, Украине не хватает точного оружия, однако, "сейчас ведется очень кропотливая работа и соответствующие ведомства уже работают над тем, чтобы значительно восстановить наш потенциал".

"Мы повышаем обороноспособность Украины почти каждый день", - отметил нардеп.

Ранее сообщалось, что украинские артиллеристы заставили российские войска и боевиков оставить свои позиции и отойти на северо-восток от Еленовки.

Больше о ситуации на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".