Россия увеличила поставки боеприпасов на Донбасс: два-три эшелона в сутки - эксперт

На протяжении последней недели украинская разведка отмечает усиленную переброску боеприпасов из России на Донбасс.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

По его данным, главный поток снарядов идет, в основном, железнодорожным транспортом – по 2-3 эшелона боеприпасов в сутки.

"Главная станция разгрузки – Иловайск. Кроме того, частично на север боеприпасы поступают через Антрацит, оттуда развозятся гражданским грузовым транспортом по так называемым "складам" и "базам" бандформирований", - добавил он.

В ДНР разгрузкой и распределением поступающих боеприпасов занимается специальное подразделение, со своими техническими средствами и охраной.

"После доставки на "склады" боевики из отдельных подразделений уже своим транспортом ("Уралы", МТ-ЛБ, "Камазы") доставляют боеприпасы непосредственно на огневые позиции", - отметил Тымчук.

Схема этой "развозки" отработана до автоматизма – "к прибытию эшелона нужное количество автотранспорта заранее сосредотачивается в зоне разгрузки, подача автотранспорта осуществляется по мере необходимости. Отмечается высокий уровень организации процесса, который явно управляется людьми, имеющими профессиональные навыки управления в сфере логистики и транспорта".

Напомним, как сообщал "Главред", ранее волонтер Роман Доник назвал главную цель последних атак боевиков на Донбассе, а также объяснил издевательства над пленными украинцами.