Ставицкого обвинили в незаконном получении гражданства Израиля и подкупе чиновников МВД

Израильский частный детектив Рихард Бен Хаим заявил, что экс-министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий получил гражданство Израиля незаконно.

Об этом со ссылкой на The Times of Israel, сообщает "Украинская правда".

По словам Бен Хаима, Ставицкий сейчас проживает в богатом пригороде Тель-Авива Герцлии. Издание добавляет, что беглый министр не имел права на получение гражданства Израиля, ведь закон запрещает давать его людям, в отношении которых ведется уголовное преследование или которые разыскиваются на родине.

Также сообщается, что экс-министр получил для въезда в страны полугодовую туристическую визу, подкупив чиновников израильского МВД.

Кроме того, утверждает издание, израильские следователи проводят расследование в отношении еще одного бывшего украинского чиновника – Юрия Борисова, приближенного к олигарху Дмитрия Фирташа. Борисов ранее был членом правления "Нафтогаза", а также занимал руководящие должности в структурах Фирташа.

Согласно сообщению, туристические визы получила вся семья Борисова. Кроме всего прочего, добавляет издание, экс-чиновник подозревается в хищении миллионов долларов финансовой помощи, поступавшей в Украину из США.

Впрочем, утверждается в сообщении, Борисов отказался от визы и бежал из Израиля после ареста и допроса бывшего заместителя министра внутренних дел страны Фаины Киршенбаум, в отношении которой разгорелся коррупционный скандал.

Детектив Бен Хаим утверждает, что для ускорения процесса получения визы Борисов подкупил соответствующих чиновников. Сейчас по этим двум делам израильская полиция и пограничная служба проводят расследование, сообщает издание.

Напомним, о том, что Ставицкий получил гражданство Израиля, а также новую фамилию Розенберг, стало известно в ноябре. Сейчас он находится в международном розыске Интерпола.