ФСБ завела дело на Савченко, ее этапируют в тюремную больницу - адвокат

Арестованной в России украинской летчице и нардепу Надежде Савченко ФСБ объявило о возбуждении против нее дела по факту незаконного пересечения границы, ее этапируют в тюремную больницу СИЗО "Матросская тишина".

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал адвокат украинки Николай Полозов.

"ФСБ 15.01 возбудила дело на Надежду Савченко по факту незаконного пересечения границы. О чем ей сегодня объявили", - отметил он.

По его словам, украинку "в данный момент этапируют в тюремную больницу СИЗО "Матросская тишина"". При этом Полозов выразил мнение, что таким образом ее хотят лишить "возможности общения с адвокатами и для прессинга ФСБ по второму делу".

Напомним, что Надежда Савченко была арестована в России после похищения на Донбассе. Она обвиняется в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК. На время следствия украинка арестована до 13 февраля 2015 года. Стоит обратить внимание, что все обвинения Савченко категорически отвергает.