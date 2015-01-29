Во Львове требуют закрыть Генконсульство России

Львовский горсовет предложил обратиться к главе государства и МИДу с требованием ликвидировать Генеральное консульство России в этом городе.

Об этом говорится в проекте решения местных депутатов, передает "Укринформ".

"Верховная Рада Украины 27 января утвердила решение о признании Российской Федерации страной-агрессором. То, что в Украине продолжается фактическая война с РФ, является неопровержимым фактом, признанным мировым сообществом", - говорится в проекте решения.

При этом депутат Любомир Мельничук напомнил, что в конце прошлого года СБУ по подозрению в диверсионной деятельности и координации агентуры спецслужб РФ в регионе депортировала в Россию нескольких дипломатов, работавших во львовском Генконсульстве.

По его мнению, наличие во Львове официального представительства страны, вооруженные силы которой посягают на суверенитет нашего государства, представляет непосредственную угрозу безопасности львовян и правопорядку в городе.

Голосование относительно этого обращения состоится в конце пленарного заседания вместе с другими заявлениями и обращениями.