Силы АТО мужественно удерживают позиции, противник несет потери

В четверг, 29 января, в зоне АТО на Донбассе боевики продолжили нарушать "режим тишины", обстреливая позиции силовиков и населенные пункты из разного вида оружия.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что украинские бойцы мужественно удерживают позиции и наносят существенные потери живой силе и технике противника.

"…по предварительным данным, 29 января было уничтожено 22 боевика, 48 были ранены. Противник понес потери также в боевой технике. Силы АТО уничтожили шесть вражеских боевых бронированных машин и четыре пушки", - отметили силовики.

Обратим внимание, что на Донецком направлении противник из минометов дважды обстрелян Пески, а также Каменку, Невельское и Петровское.

"Из минометов и артиллерии преступники вели огонь по населенным пунктам Тоненькое и Гранитное, с помощью БМ-21 "Град" обстреляли поселок Горняк. В районе Мариуполя "Грады" боевиков вели огонь по Новоселовке Второй", - добавили в штабе АТО.

Между тем на Дебальцевском направлении враждебные минометы и артиллерия "поливали" огнем Санжаровку, Углегорск и Попасную.

"На Луганском направлении минометы и артиллерия террористов дважды нанесла удар по Станице-Луганской, трижды - по Крымскому… подверглись огневым ударам Счастье и Кряковка", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко заявил, что на Донбассе украинские военнослужащие не ведут боевые действия с подразделениями регулярной армии РФ.