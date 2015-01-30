Боевики активизировались на всех направлениях: ведут разведку боем, карта зоны АТО

Боевики и российские наемники осуществляют передислокацию значительных сил в направлении городов Дебальцево и Углегорска Донецкой области, которые остаются приоритетными направлениями для осуществления огневых ударов боевиков по позициям сил АТО.

Об этом идет речь в данных, обнародованных ИАЦ СНБО.

Террористы применяют тактику разведки боем для выявления огневых позиций украинских военных с последующим нанесением ракетно-артиллерийских ударов. На всех направлениях террористы неоднократно обстреливали позиции украинских военных с использованием артиллерии, минометов, гранатометов, танков и реактивных установок "Град", сказано в сообщении.

Ожесточенные бои продолжались около г. Углегорска. В этом н.п. террористы после массированных артиллерийских и минометных ударов неоднократно штурмовали блокпосты сил АТО. Все атаки боевиков отражены, подчеркивается в информации.

Напомним, ранее стали известны подробности вчерашнего ожесточенного штурма Углегорска.

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