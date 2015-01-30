"Переговорщики" боевиков улетели из Минска в Москву, продолжая грозить Украине

Представители боевиков ДНР и ЛНР на возможных переговорах в Минске улетели в Москву, заявив о намерении продолжать "наступление" до границ Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает пророссийское "Донецкое агентство новостей".

В частности, "переговорщики" заявили, что в случае срыва минских переговоров боевики намерены продолжить наступление до границ Донецкой и Луганской областей.

"В случае срыва переговорного процесса в дальнейшем и продолжения обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР мы оставляем за собой право продолжить наступательные действия до полного "освобождения" территории Донецкой и Луганской областей", - заявил Пушилин.

Также он рассказал, что боевики якобы готовы прекратить огонь, но только "на условиях взаимности".

В то же время, по словам представителя ОБСЕ на возможных переговорах в Минске, Хайди Тальявини, ни Пушилин, ни Дейнего не говорили с ней о какой-либо встрече, начиная с 29 января.

"Специальный представитель ОБСЕ, посол Тальявини желает отметить, что ее представители ждут в Минске со вчерашнего утра для того, чтобы подготовить встречу Трехсторонней контактной группы с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Их усилия связаться с этими представителями оказались безуспешными", - говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

Тальявини подчеркнула, что она и ее представители продолжают оставаться готовыми к проведению такой встречи в любое время, а также продолжают активно работать в этом направлении.

Напомним, ранее главарь боевиков ЛНР решил шантажировать Украину, требуя снятия экономической блокады.