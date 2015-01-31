В Углегорске бегство российских десантников останавливал заградотряд - соцсети

В районе Углегорска подразделение российских десантников из Ульяновска, попав под огонь украинской артиллерии, начало отступление, но было остановлено заградотрядом.

Об этом в своем блоге сообщил Олег Ярчук.

"Подразделения 31 гвардейского отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ (в/ч 73612, место постоянной дислокации – Ульяновск) при выполнении боевой задачи накрыты упреждающим огнем Вооруженных сил Украины", - сообщил он.

В результате обстрела девять "туристов" были уничтожены, еще 16 – ранены.

"Несанкционированный отход подразделения был остановлен частями отдельной дивизии особого назначения Внутренних войск МВД РФ (дивизия им. Дзержинского – одна из элитных частей, которая занимается обеспечением безопасности российской столицы)", - отметил блогер.

Напомним, ранее Ярчук сообщал, что после удара наших танкистов спецназовцы из Ставрополя понесли серьезные потери.