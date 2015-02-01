На захват Дебальцево боевики отправили 95% своей техники - Геращенко

На захват Дебальцево террористы отправили 95% военной техники, которая была в их распоряжении.

Об этом со ссылкой на данные украинской разведки сообщил народный депутат Антон Геращенко в своем Facebook.

"Разведка знает, что боевики все свои силы сейчас бросили на блокировку и окружение Дебальцев. 95 % танков и другой бронетехники брошены ими сейчас на Чернухино и Углегорск", - сообщил он.

По его данным, "для того чтоб сейчас удержать ситуацию, нужно наносить контрудары по базам боевиков в Горловке, Стаханове и других опорных пунктах террористов из которых они ведут наступление на Дебальцево".

Геращенко добавил также, что судьба Украины сейчас решается не за столом международных переговоров, а в боях под Углегорском, Чернухино и Дебальцево.

Напомним, сегодня в районе Дебальцево и Углегорска продолжались ожесточенные бои.