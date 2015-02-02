Под Мариуполем силы АТО жестко ответили и погасили огневые точки боевиков

На южном фронте российские боевики обстреляли позиции наших военных в селе Чермалык Тельмановского района Донецкой области, что в 20 км на северо-восток от прифронтового Мариуполя. Силы АТО жестко ответили и погасили огневые точки врага.

Об этом советник главы МВД Зорян Шкиряк сообщает на своей странице в Facebook.

На Дебальцевском направлении продолжается концентрация боевиков и российских войск. После колоссальных потерь боевики стягивают сюда свои резервы, перебрасывая с тыла и других направлений линии фронта отряды наемников и тяжелую технику. В боях под Дебальцево участвуют регулярные части российской армии, планирование осуществляют высшие офицеры ГШ ВС РФ.

По словам Шкиряка, атаки террористов не прекращаются, но силы АТО удерживают свои позиции и дают достойный отпор агрессору. Враг несет значительные потери в живой силе и технике.

Больше о Дебальцевском плацдарме и ситуации на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".