Нардеп о потерях наемников на Донбассе: Путин открыл ворота ада, который его и проглотит

Участвующие в боевых действиях на Донбассе наемники с Северного Кавказа несут огромные потери и даже не забирают своих раненых. Такое бездумное самоуничтожение может привести к краху власти президента РФ Владимира Путина.

Об этом нардеп Борис Филатов сообщает на своей странице в Facebook.

"У меня много друзей на фронте. На самой передовой. По сведенным данным, что они сообщают - потери сепаров исчисляются СОТНЯМИ. Парни говорят, что крошат их просто круглосуточно и если соизмерить потери, то пропорция даже не тянет на 1 к 10", - пишет нардеп.

По его словам, на днях бойцы 93-й отдельной механизированной бригады накрыли около сотни наемников-осетинов: "Расх@ячили три "Урала" и несколько БМП. Ни одного живого, достреливали убегающих по полю из пулеметов. У наших НИ одного раненного!!!"

"Но недоумение мое не в этом. А в том, что они лезут и лезут. Идут в психические атаки строем, стреляют от бедра. Раненных не забирают. У них запрашивают режим тишины, говорят: "Жмуров своих вывезите". А они в ответ: "А нам пох". Кое-где гниющих сепарских трупов столько, что уже есть проблемы с запахом в наших окопах. Пацаны наши в шоке. Говорят: "Они же зомби!" – пишет Филатов.

"У меня нет никаких разумных объяснений, что должно двигать людьми, чтобы так бездумно заниматься самоуничтожением. Кроме одного. Путин открыл ворота ада. Который впоследствии его самого и проглотит", - подытожил нардеп.

Напомним, что российский наемник рассказад об армии РФ на Донбассе: там их много, воюют под прикрытием "ополченцев".