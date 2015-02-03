Немцов об агрессии Путина: будет воевать, пока его не остановят украинцы

Российский оппозиционер Борис Немцов заявил, что глава РФ Владимир Путин будет воевать и двигаться на Запад ровно настолько, насколько ему позволит украинский народ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время политик отметил, что Украине удалось нарастить военную мощь.

"Украинцы все время надеются на помощь Запада и Бога, а ведь все от них самих зависит. Год назад у них практически не было армии. Боеспособных частей было от силы 6 тыс. человек. Сейчас больше - 40 тыс.", - отметил оппозиционер.

По его словам, "это примерно столько, сколько у сепаратистов вместе с "отпускниками"- военнослужащими российской армии".

"40 тысяч стало после 4-ой волны мобилизации. Это при населении страны более 40 млн человек, один на тысячу! Вот такая мобилизация… Многие украинцы уклоняются от службы, уезжают, убегают, прячутся… И дело не в трусости или отсутствии патриотизма", - добавил Немцов.

"Дело в том, что семьи, оставшиеся без мужчин, не могут выжить. Им ведь никто не платит. В экономике кризис, бюджет дефицитный - денег нет и плюс коррупция с расп*здяйством начальства", - объяснил политик.

"Вот и надеются на заграницу. А Путин будет воевать и двигаться на Запад ровно настолько, насколько ему позволит украинский народ и его защитники", - резюмировал оппозиционер.

Напомним, ранее Борис Немцов выразил мнение, что победителей в войне на Донбассе не будет ни в Украине, ни в России.