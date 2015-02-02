Обама думает о поставках Украине летального оружия, Меркель отказалась от этой идеи

Президент США Барак Обама рассматривает возможность поставки в Украину летального оружия, правда, у него остаются сомнения относительно этого шага, сообщил источник в администрации президента США, пожелавший остаться анонимным.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Associated Press.

"Недавняя эскалация насилия на востоке Украины побудила Белый дом по-новому взглянуть на перспективы предоставления летальной помощи", - сказал чиновник.

Сейчас США поставляют Украине нелетальные средства, такие как противогазы и радиолокационная техника.

Однако, по словам источника, президент США обеспокоен тем, способна ли украинская армия к использованию мощного оружия.

Кроме того, есть опасения о том, что никакое количество оружия не поставит украинскую армию на один уровень с военной мощью Российской Федерации.

Источник подчеркнул, что решение о наращивании помощи не является неизбежным, и Обама хотел бы сначала обсудить его с европейскими политиками, в частности с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая посетит Вашингтон на следующей неделе.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель призвала к немедленному восстановлению режима прекращения огня на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями сентября 2014 года, сообщает УНИАН.

Конфликт на востоке Украины, по словам канцлера, не может быть решен военными средствами. Германия не будет поставлять оружие Украине, подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщалось, что Обама и Меркель договорились привлечь Россию к ответственности, а Украине дать мощную поддержку.