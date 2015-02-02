Путин рассказал о своей "обеспокоенности" ситуацией на Донбассе

Президент России Владимир Путин выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией на Донбассе и призывает стороны конфликта прекратить боевые действия, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Об этом передает ТАСС.

"Президент крайне обеспокоен в связи с развитием ситуации в Донбассе на фоне непрекращающихся боев и призывает все стороны конфликта незамедлительно прекратить боевые действия и любые проявления насилия", - сказал Песков.

Вместе с тем другой представитель администрации президента РФ, который ответил на вопросы ТАСС на условиях анонимности, согласился с весьма жесткой позицией занятой в Минске представителями боевиков, а также с их сегодняшними заявлениями, сказано в сообщении.

"На фоне происходящего, на фоне широкомасштабных боевых действий с их логикой трудно не согласиться, их жесткую позицию вполне можно понять", - отметил собеседник агентства.

Напомним, ранее сообщалось, что главари боевиков на Донбассе шантажируют Украину: требуют с ними договориться.