Германия о боевиках: их цинизм достиг нового уровня, играют с тысячами жизней

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал отказ боевиков от участия в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, заявив, что они играют с тысячами жизней.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на данные ведомства.

"Отказ сепаратистов принять участие в любых переговорах и их неоднократные угрозы большого наступления показывают новый уровень цинизма", - отметил Штайнмайер.

"Они безответственно играют с тысячами жизней", - добавил он.

В то же время дипломат подчеркнул, что все те, кто имеет влияние на боевиков, должны положить конец разжиганию войны. В частности, по его словам, России нужно показать, что она серьезно относится к выполнению Минского протокол и Берлинской декларации.

Министр также подтвердил приверженность правительства Германии к политическому урегулированию конфликта. "То, что мы сталкиваемся с неудачами, не освобождает нас от ответственности продолжать искать дипломатическое решение", - сказал Штайнмайер.

"Слишком много поставлено на карту. Вот почему мы продолжаем упорно работать, призывая стороны, подписавшие Минский протокол и Берлинскую декларацию, в действительности осуществить то, что было согласовано и, наконец, начать вывод тяжелых вооружений", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минске (Беларусь) состоялось новое заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Россия - ОБСЕ).

Позже их ход прокомментировал замглавы Администрации Президента Валерий Чалый, заявив, что представители так называемых ДНР и ЛНР ставили ультимативные требования.