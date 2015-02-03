Эксперт рассказал о новом сценарии Путина: хочет ввести на Донбасс "миротворцев" под эгидой РФ

Народный депутат, руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук считает, что президент России Владимир Путин решил склонять Украину к введению на Донбасс "миротворцев", что позволит ему удерживать оккупированные территории под контролем.

Об этом он написал в Facebook.

Едва стало захлебываться "широкомасштабное наступление" российско-террористических войск, Путин начал распинаться о "необходимости прекращения боевых действий" в Украине. Рупор Кремля в ВР Украины - т.н. "Оппозиционный блок" - зарегистрировал проект постановления ВР №1847 (значится в повестке дня парламента на среду), в документе значится "проведение прямых переговоров с Российской Федерацией" и "привлечение миротворческого контингента" с обращением к ООН для "размежевания воюющих сторон". Сами террористы тоже запели о "миротворцах" - в частности, вчера об этом рассказал Д.Пушилин.

Одновременно террористы громогласно заявили о проведении "мобилизации" (вообще-то она в ДНР и ЛНР идет под разными соусами как минимум с сентября прошлого года, сейчас в строй могут разве что насильно поставить бабушек с гранатометами - здравствуй, фольксштурм. То есть речь идет не больше, чем о попытке шантажа в адрес украинской власти). И начали распинаться, что не подписывали приложение к Минскому протоколу относительно линии разграничения.

Что все это значит - понятно. Воспользовавшись напряженным "перемирием", с сентября российско-террористические войска захватили порядочные территории на Донбассе. Возвращать их под юрисдикцию Украины, понятно, никто не собирается (для чего и нужно отрицать легитимность приложения к Минским договоренностям о линии разграничения, зафиксированной на сентябрь 2014 года). В то же время, потенциал дальнейших наступательных действий у Путина и террористов на данный момент иссякает.

Видим сценарий, удобный сегодня для Путина (и судя по всему, начинающий реализовываться). Прежде всего, удержать уже оккупированные территории. Для этого оптимальный вариант - введение "миротворческого контингента" (понятно, что в основном российского, в качестве "группы поддержки" могут быть использованы контингенты, например, Казахстана (батальон "Казбат"), Беларуси и Армении - но под общим российским руководством). Иные форматы РФ заблокирует на уровне Совбеза ООН, предоставляющего мандат.

Особенность этого сценария в том, что он универсален для Москвы. В случае начала "миротворческой операции" Киев теряет любую возможность проведения своей военной операции по освобождению Донбасса, иначе войдет в конфликт с ООН и международным сообществом (а также развяжет руки Путину в плане начала открытой агрессии РФ против Украины, "не слушающейся" ООН и "уничтожающей мирное население Донбасса"). В то время, как "ДНР" и "ЛНР" (точнее, управляющий ими Кремль) сохраняют полную возможность возобновить боевые действия в любой удобный для них момент - они ведь не признаны в качестве каких-то государственных образований на международном уровне, а значит, с них взятки гладки. Плюс - легализация ВС РФ на Донбассе в виде "миротворцев".

Таким образом, наша задача номер один на сегодня - не допустить никаких разговоров о "миротворчестве". Это - верный путь к лишению Украины ее территорий, временно оккупированных российско-террористическими войсками. Плюс этот вариант не дает никаких гарантий того, что зараза "русского мира" не будет и дальше распространяться по нашей земле. Наоборот - Путин получит отличный плацдарм именно для таких действий, написал Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе Россия готовит провокации для ввода своих "миротворцев".