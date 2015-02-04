Мобилизация в ДНР: прикрытие для ввода российских войск или шаг к самоубийству

2 февраля лидеры ДНР объявили, что планируют всеобщую мобилизацию жителей самопровозглашенной "республики". По словам главаря "Донецкой народной республики" Александра Захарченко, мобилизовать планируется до 100 тысяч человек. Позже т.наз. "шеф отдела международной информационной службы политотдела министерства обороны ДНР" Владислав Бриг уточнил, что мобилизовать надо 30-40 тысяч человек, а 100 тысяч – это якобы объединенная численность боевиков обеих "республик". При этом он добавил: "Не думаю, что это будет насильственная мобилизация – скорее, на добровольной основе".

Однако, как сообщал нардеп и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, в соседней ЛНР попытка тамошних главарей провести мобилизацию встретила недовольство местного населения. В ответ на это, по его словам, в Ровеньках руководство "комендатуры" террористов угрожает расстрелами отказникам.

Оценки опрошенных "Главредом" экспертов относительно того, что собой будет представлять эта анонсированная боевиками мобилизация, разошлись. Одни считают, что это чисто пропагандистский ход, сделанный в ответ на нынешнюю волну мобилизации, объявленную Киевом. Другие убеждены, что под прикрытием этой мобилизации на Донбасс завезут большое количество российских военных, и тогда Украине следует быть готовой к эскалации боевых действий и наступлению террористов.

Директор компании BertaCommunications, политтехнолог Тарас Березовец:

Мобилизация в ДНР – это информационное прикрытие перебрасывания на Донбасс российских регулярных войск. Из местных уже практически некого мобилизовать. Те, кто хотел пойти воевать за деньги, они уже воевали и погибли или сбежали оттуда (хотя дезертирство боевики всячески пытаются скрыть, а оттуда бегут тысячами). Поэтому заявление о том, что будут мобилизованы несколько десятков тысяч человек, значит, что именно этим они потом будут объяснять, откуда взялись новые люди в их армии – мол, что это "ополченцы ДНР".

Кстати, сейчас они именно так и поступают. То есть военнослужащие регулярных вооруженных подразделений Российской Федерации, которые перебрасываются на Донбасс, получают там фальшивые военные билеты, выданные якобы военкоматами ДНР и ЛНР.

Украина в данной ситуации должна продолжать нынешнюю объявленную волну мобилизации. Проблема в том, что нужно еще несколько месяцев, чтобы обучить мобилизованных. Также нужно готовиться к военной эскалации на Донбассе. И даже с наступлением весны, когда все растает, и по дорогам невозможно будет передвигаться, это все не остановит боевиков. То есть такое наращивание силы боевиками означает подготовку к дальнейшей эскалации конфликта.

У боевиков действуют законы "православного шариата" – там реально людей расстреливают без суда на основании обвинений в насилии, мародерстве, да в чем угодно. Потому боевики сейчас вполне могут пойти к военно-полевым судам и тех, кто отказался от мобилизации или обвинен в дезертирстве, начать показательно казнить.

Не думаю, что эта волна мобилизации даст боевикам серьезный результат, ведь если в Украине мобилизуют людей по Конституции, то там мобилизуют за деньги. Никто там бесплатно не воюет. Те, кто хотел подзаработать, уже убедились, что сейчас количество потерь боевиков просто невероятное. Поэтому новых желающих служить в их рядах они вряд ли найдут. Им придется разве что силой забирать людей в террористические подразделения.

Директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков:

Заявление боевиков о грядущей мобилизации, на мой взгляд, является пропагандистским ходом, который должен был служить ответом на ту мобилизацию, которую проводит Киев. Реально нынешние "власти" ДНР и ЛНР не имеют практических механизмов, чтобы проводить мобилизацию в том виде, в каком это делает государство. Даже с точки зрения имеющихся в наличии инструментов, механизмов, способов и т.д.

Кроме того, если Украина должна мобилизовать 200 тысяч человек за определенный период, то все-таки для ДНР и ЛНР 100 тысяч человек – это колоссальная цифра, которую невозможно достичь. Просто по определению на той территории невозможно набрать столько людей. Тем не менее, эта цифра прозвучала из уст представителя ДНР, хотя чуть позже сократилась до 30 тысяч. Хотя я сомневаюсь, что им бы удалось собрать и 30 тысяч человек.

Скорее всего, это пропаганда, которая вряд ли будет иметь какие-то последствия для населения. Это угроза для той части населения, которая не хочет воевать на стороне боевиков, но эта мобилизация может быть принудительной, потому что на той территории могут силой заставлять вступать в местные военные формирования. Но, с другой стороны, можно на это смотреть со сдержанным оптимизмом, поскольку к практической реализации дело вряд ли дойдет.

Массовой поддержки "проекты" ДНР и ЛНР, а также их руководство среди местного населения не имеют. Отношения между этими образованиями и местным населением сложные. Поэтому применение по отношению к местному населению методов принуждения, угроз расстрелом, физическим уничтожением или пытками – для ЛНР и ДНР это шаг к самоубийству. Если бы они решились на это, они бы потеряли даже те остатки даже не поддержки, а нейтралитета со стороны местного населения. Не думаю, что эти угрозы начнут реализовывать.

Вся эта игра боевиков с мобилизацией – это симметричный ответ на мобилизацию, объявленную в Украине. Потому не думаю, что это означает подготовку боевиков к эскалации конфликта и наступлению – это просто шаг в ответ. Это игра в информационном пространстве и симметричный ответ на нашу мобилизацию. Даже если бы им удалось собрать 100 тысяч или 50 тысяч человек, им бы было очень сложно проводить наступательные операции.

Хотя не исключаю, что одним из объяснений разговоров о мобилизации является намерение под прикрытием этого завезти на Донбасс большее количество российских военных и наемников. Это вероятный вариант. В данном случае теоретически боевики могут нарастить свою живую силу до такого размера и таких цифр, как они говорят. Но, думаю, в последние дни наступательные операции, которые пытаются осуществлять ДНР и ЛНР, идут вразрез с официальной позицией Кремля и Москвы, которые сейчас, скорее, выступают как сдерживающий фактор и не поддерживают наступательные шаги.

Если же представить, что россияне завезут на Донбасс 50 тысяч своих военнослужащих, то ясно будет, что это подготовка к масштабным наступательным операциям в направлении Мариуполя и других объектов. Но пока, мне кажется, это чисто теоретический вариант на сегодня. Хотя все может быть.

Директор Школы политической аналитики Национального университета "Киево-Могилянская академия", профессор политологии Алексей Гарань:

Разговоры об общей мобилизации в ДНР в большей степени являются пропагандистскими заявлениями. С другой стороны, они свидетельствуют о том, что боевики пребывают в состоянии кризиса, поэтому вынуждены прибегнуть к таким шагам.

Также не исключено, что под прикрытием этой "мобилизации" в Украину могут завезти большое количество российских военных.

Украина при этом должна повышать свою боеспособность разными методами, готовиться. Боевики, таким образом, нас пытаются запугивать. Сейчас идет наступление, но вопрос – как долго оно может продолжаться, и сколько выдержит Россия.