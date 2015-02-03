В "Народном фронте" назвали нардепа от Блока Порошенко "прихвостнем Левочкина"

Верховная Рада со второй попытки приняла в первом чтении законопроект о Национальном антикоррупционном бюро, голосованию предшествовала дискуссия между представителями фракций.

Об этом пишет издание "Комментарии".

Основным камнем преткновения стал вопрос о процедуре назначении главы новой структуры.

Часть депутатов настаивала, чтобы руководителя бюро согласовывал парламент. Другие уверяли, что эта право должно остаться за Президентом, который, по мнению Юрия Луценко, несет персональную политическую ответственность за антикоррупционную политику.

Депутат Сергей Лещенко спровоцировал скандал между двумя основными фракциями правящей коалиции, едва не сорвав принятие законопроекта. Бывший журналист обозвал парламентариев из "Народного фронта" "олигархической фракцией".

В ответ представитель партии Павел Пинзеник назвал бывшего журналиста "прихвостнем Левочкина" и потребовал извинений. По мнению депутата, если извиняться откажется сам Лещенко, то сделать это придется руководству фракции Блока Петра Порошенко.

Стоит отметить, то это не первый случай, когда Лещенко заслуживает нелицеприятную оценку со стороны коллег. Так, в прошлом году заместитель главы Днепропетровской ОГА Борис Филатов возмутился оскорбительными высказывания Лещенко в адрес бойцов добровольческих батальонов.

"Иногда идиоты бывают фееричными, - написал Филатов на свой странице в Facebook. - А все потому, что в один момент они назначают себя "совестью нации". При этом, у них не хватает ни силы, ни духа, ни профессионализма просто приехать задать все вопросы и посмотреть нам в глаза. Простите за резкость, но надо быть просто негодяем (или продажной шкурой), чтобы обозвать первый добровольческий батальон в стране "Хезболлой"", - цитирует его слова издание.

Видео: Руслан Пташник