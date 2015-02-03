"Айдар" не будет разделен, его командира назначит Генштаб

Батальон "Айдар" не будет разделен, а его командира своим решением назначит Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Об этом изданию Украинская правда сообщил и. о. спикера Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, комментируя заявление народного избранника о разделе воинского формирования на две части.

"Будет одна военная часть, двух "Айдаров" не будет, распределения не будет", - отметил он.

"Для тех, кто захочет перейти из "Айдара" в другие структуры и подразделения, всем будут созданы благоприятные условия для этого. Но батальон "Айдар" будет один. Не будет "Айдара" имени Мельничука или "Айдара" имени Пташника, "Айдар" есть один - 24 батальон", - добавил Селезнев.

По его словам, сейчас и.о. комбата является Евгений Пташник, а Мельничук - народный депутат. Также он прокомментировал назначение нового командира воинского формирования. "Это лицо будет назначаться решением Генерального штаба", - сказал и. о. спикера Генштаба.

Напомним, ранее пресс-секретарь "Айдара" Юлия Евдокимова заявила, что добровольческий батальон хотят расформировать.