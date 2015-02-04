Новые подробности атаки партизан в Донецке: работали "Тени"

Стали известны новые подробности вчерашней атаки партизан на склад горючего в Донецке, принадлежащий российским военным. Как оказалось, работали партизаны отряда "Тени".

Об этом участник АТО Александр Гладкий, через которого партизаны сообщают о своих акциях возмездия, сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, "Тени" минами подорвали склад ГСМ на базе ремонта бронетехники боевиков.

"В ад отправились до десятка "полицаев", а еще десяток - пока в его воротах, сепарские врачи не отпускают", - пишет Гладкий.

"Продолжение следует", - пообещал участник АТО.

Напомним, ранее стали известны подробности атаки неустановленной ДРГ в Донецке,устроившей взрывы на базе по ремонту военной техники боевиков и складе боеприпасов.

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