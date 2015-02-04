Рада одобрила создание совместной воинской части с Литвой и Польшей

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Литвой и Польшей о создании совместной воинской части.

За закон "О ратификации Соглашения между правительством Литовской Республики, правительством Республики Польша и Кабинетом министров Украины о создании совместной воинской части" (регистр. №0004) проголосовали 290 из 341 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале, пишет УНИАН.

На заседании парламента заместитель министра обороны Петр Мехед сообщил, что "национальный вклад Украины в состав воинской части - 545 военнослужащих (кроме этого, 15 человек привлекаются непосредственно в командование бригады), от Польши - до 3,5 тыс., а от Литовской Республики - до 350".

По его словам, командование бригады будет находится в городе Люблин (Польша), а подразделения, которые выделяются государствами, будут оставаться в составе вооруженных сил своих государств и располагаться в местах своей постоянной дислокации.

В соответствии с соглашением, от налогообложения освобождается командование части при закупке и временном ввозе на территорию одной из сторон продукции, предназначенной для обеспечения жизнедеятельности воинской части. Также от налогообложения освобождаются подразделения совместной воинской части во время участия в совместных учениях и операциях на территории одной из сторон соглашения.

Средства на содержание национальных подразделений украинской стороны будут выделены в рамках расходов госбюджета, предусмотренных для обеспечения деятельности Вооруженных Сил Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина, Польша и Литва сформируют совместные военные отряды.

фото: trust.ua