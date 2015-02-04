Добровольцы Ичкерии едут на Донбасс мстить российским наемникам за смерть Мунаева

В Ичкерии добровольцы, узнав новости из Украины о смерти легендарного генерала Исы Мунаева, едут на Донбасс, чтобы отомстить российским наемникам.

Как сообщают пользователи соцсетей, Твиттер и Фейсбук, что из Ичкерии в Украину едут добровольцы воевать на стороне Украины и отомстить за смерть Исы Мунаева, пишет Joinfo.ua.

Услышав новости из АТО, побратимы легендарного командира решили, что не спустят с рук российским наемникам гибель своего командира.

Так же пользователи соцсетей сообщают и о том, что Муслим Чеберлоевский и его батальон им. Шейха Мансура, которые добровольцами воюют в АТО, так же решили отомстить боевикам и российским наемникам за смерть Мунаева.

Звонил товарищ из Ичкерии. После гибели Мунаева он с побратимами едут в Украину и будут помогать нам. Жду в Харькове pic.twitter.com/WmAqWOiuM9 — Хуёвый Харьков (@xyevii_kharkov) 3 февраля 2015

Напомним, как сообщалось ранее, в бою под Дебальцево погиб Иса Мунаев, командир проукраинского "Батальона им. Джохара Дудаева".

фото: joinfo.ua