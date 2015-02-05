Силовики накрыли резервное подразделение россиян с техникой на Дебальцевском плацдарме

В районе Дебальцевского плацдарма украинская артиллерия нанесла ряд упреждающих ударов по местам сосредоточения резервов российских войск и террористических группировок, а также рубежам их развёртывания.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Отмечены множественные поражения целей (вплоть до детонации боекомплекта вооружений террористов в отдельных случаях – Крынка, север Енакиево, Брянка, Софиевка и ряд других направлений).

В частности, в районе н.п. Брянка украинской артиллерией были накрыты позиции резервного подразделения ВС РФ с боевой техникой, отмечались многочисленные детонационные взрывы.

Напомним, ранее Тымчук писал, что в районе Дебальцево боевики и российские военные проводят перегруппировку сил и средств, пытаясь после срыва наступления в районе Углегорска добиться "коренного перелома" в дальнейших наступательных действиях.