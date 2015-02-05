Рада направила в КС законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов и судей

5 февраля 2015, 12:35

Кубив отметил, что вместе с направлением в КС будет заключение Венецианской комиссии.

Верховная Рада Украины поддержала постановление о направлении в Конституционный Суд Украины законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей) (№1776).

За это решение проголосовали 365 народных депутатов из 371 зарегистрированного в сессионном зале, пишет УНИАН.

В постановлении отмечается, что согласно статье 148 Регламента Верховной Рады парламент принимает законопроект о внесении изменений в Конституцию (относительно неприкосновенности народных депутатов и судей) (№ 1776) направить в Конституционный Суд для получения заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Конституции.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как сказал представитель президента Украины в ВР Степан Кубив, "вместе с направлением этого законопроекта в Конституционный Суд будет заключение Венецианской комиссии".

Напомним, что законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины не может рассматриваться Верховной Радой Украины без наличия заключения Конституционного Суда Украины о соответствии законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины (ст. 159 Конституции Украины).

Далее законопроект должен быть принят на следующей очередной сессии Верховной Рады Украины не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины (ст. 155 Конституции Украины).

Как известно, 16 января в Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов и судей (№1776).

Законопроектом предусматривается исключить из Конституции части 1 и 3 статьи 80. Речь идет о положении, которым определено, что народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность, а также положении, согласно которому народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Также предлагаются изменения в части 3 статьи 126, согласно которым судья не может быть без согласия Высшего совета юстиции задержан и к нему не может быть применена мера пресечения в виде содержания под стражей до вынесения обвинительного приговора судом, за исключением задержания при совершении или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни и здоровья личности.

В нынешней редакции статьи говорится о том, что судья не может быть без согласия Верховной Рады задержан или арестован до вынесения обвинительного приговора судом.

Статья 129 после части 1 дополняется новой частью, согласно которой привлечение судей к юридической ответственности осуществляется на общих основаниях. Судьи не могут быть привлечены к юридической ответственности за деяния, совершенные в связи с осуществлением правосудия, кроме случаев принятия заведомо неправосудного судебного решения, нарушение присяги судьи или совершение дисциплинарного правонарушения.

Закон, в случае принятия, должен вступить в силу с дня, следующего за днем его опубликования, кроме пункта 2 раздела i закона, где говорится об изменениях в ст.126 Конституции.

Пункт 2 раздела I закона вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования закона, в случае, если на день, предшествующий дню опубликования, Высший совет юстиции является полномочным.

В случае, если на день, предшествующий дню опубликования закона, Высший совет юстиции не является полномочной, пункт 2 раздела I закона вступает в силу через 10 дней со дня формирования полномочного состава Высшего совета юстиции.

Как известно, изменения в Конституцию, согласно статье 155 Основного Закона, должны быть предварительно одобрены "большинством от конституционного состава Верховной Рады Украины" (не менее 226 народных депутатов). Согласно этой статье, проект изменений к Конституции считается принятым, если на следующей очередной сессии (следующая очередная сессия парламента должна состояться в сентябре 2015 года) за него проголосуют не менее двух третей от конституционного состава Верховной Рады (не менее 300 народных депутатов). 

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