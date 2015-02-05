В Киеве срочно прибывают Меркель и Олланд, завтра поедут в Москву

Канцлер Германии Ангела Меркель и Президент Франции Франсуа Олланд сегодня срочно прибудут в Киев, а завтра намерены посетить Москву, сообщил Олланд сегодня на пресс-конференции.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"С Ангелой Меркель мы решили взять новую инициативу. Мы отправимся в Киев во второй половине дня. Мы сделаем новое предложение, основанное на полной территориальной целостности Украины", - заявил Олланд.

Также французский лидер добавил, что завтра они отправятся в Москву.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украину прибыл госсекретарь США Керри.

Фото: РБК-Украина.