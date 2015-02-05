Под завалами донецкого аэропорта нашли живого "киборга": перебит позвоночник, сильная контузия

Под завалами уничтоженного террористами донецкого аэропорта нашли живым украинского "киборга", который 8 дней числился пропавшим без вести.

Об этом сообщили в штабе АТО, пишет УНИАН.

Однако проводить поиски других защитников аэропорта, которые остались под завалами, проводить невозможно.

"Из-за обстрелов подогнать тяжелую технику и разобрать завалы невозможно", - объяснили в штабе АТО.

Как сообщали ранее о спасении "киборга" пользователи соцсетей, это боец Александр Литвинюк, который восемь дней числился пропавшим без вести.

Состояние "киборга" крайне тяжелое - у него перебит позвоночник, сильная контузия, никого не узнает. У раненого бойца двое детей и беременная жена.

Согласно сообщениям из соцсетей, "киборга" уже готовят к операции.

Напомним, ранее в Генштабе отмечали, что по состоянию на 2 февраля 28 украинских "киборгов" считаются пропавшими без вести на территории донецкого аэропорта.