Меркель и Олланд прибыли в Украину: направились на встречу с Порошенко

Меркель и Олланд прибыли в четверг вечером в Киев на переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд прибыли в четверг вечером в Киев на переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом сообщает УНН.
"Их самолет приземлился. Они направляются прямо в Администрацию Президента (Порошенко - ред.)", - сообщил высокопоставленный представитель киевской власти.
Напомним, ранее сообщалось, что Меркель и Олланд cделают новое предложение, основанное на полной территориальной целостности Украины.