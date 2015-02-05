Меркель и Олланд прибыли в Украину: направились на встречу с Порошенко

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд прибыли в четверг вечером в Киев на переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает УНН.

"Их самолет приземлился. Они направляются прямо в Администрацию Президента (Порошенко - ред.)", - сообщил высокопоставленный представитель киевской власти.

Напомним, ранее сообщалось, что Меркель и Олланд cделают новое предложение, основанное на полной территориальной целостности Украины.