СМИ: из плена боевиков освобождены восемь раненых силовиков, большинство - "киборги"

В четверг, 5 февраля, под захваченным Донецком из плена боевиков были освобождены восемь раненых украинских силовиков.

Об этом пишет ТСН.

В то же время издание уточнило, что на Донбассе состоялся обмен пленными по принципу "всех на всех".

"Украинских военных обменяли на девятерых задержанных боевиков. Шестеро из восьми освобожденных из плена - это защитники донецкого аэропорта (за стойкость их называют "киборгами" - ред.)", - добавили журналисты.

Обратим внимание, что троим силовикам нужен особый медицинский уход - их забирали специальные машины скорой помощи.

"Среди пленных террористов было двое наемников из России. Все боевики, которые содержались украинскими силовиками, заявили, что они в удовлетворительном состоянии", - пишет издание.

Стоит отметить, что обмен осуществлялся Центром обмена пленных при СБУ совместно с Минобороны Украины в буферной зоне недалеко от Донецка.

Напомним, 1 февраля сообщалось, что из плена боевиков, которые орудуют на Донбассе, были освобождены пятеро украинских военнослужащих.

Фото: ТСН