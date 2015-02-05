Порошенко о встрече с европолитиками: дает надежду на прекращение огня на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с главой Франции Франсуа Олландом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая дает надежду, что на Донбассе будет прекращен огонь.

Об этом говорится на сайте главы украинского государства.

В то же время в ведомстве уточнили, что в начале мероприятия Порошенко поблагодарил европолитиков за их существенное участие в процессе деэскалации ситуации на востоке нашей страны.

"Европейский Союз демонстрирует единство и солидарность в украинском вопросе. Это очень для нас важно", - подчеркнул Президент.

В то же время глава государства отметил, что сегодняшние переговоры с канцлером Германии и президентом Франции "дают надежды, что будет результат в прекращении огня".

Напомним, ранее сообщалось, что Ангела Меркель и Франсуа Олланд прибыли в Киев на переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.

До визита европейских лидеров Петр Порошенко провел переговоры с госсекретарем США Джон Керри. По словам американского политика, важнейшим вопросом, который они обсуждали, была непрекращающаяся агрессия РФ в Украине.

Фото: @poroshenko