Расширенное заседание закончилось, Порошенко и европолитики разговаривают за ужином

В четверг, 5 февраля, в Киеве закончилось расширенное заседание с участием Президента Петра Порошенко, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы Франции Франсуа Олланда.

Об этом журналистам сообщила пресс-атташе посольства Франции в Украине Клэр Жорж, пишет УНИАН.

"Заседание закончилось, но они продолжают обсуждение за ужином", - сказала она.

Между тем Интерфакс-Украина уточняет, что после расширенного заседания делегации остались на территории Администрации Президента. "...главы государств Франции, Германии и Украины продолжают встречу в узком формате", - добавило агентство.

Напомним, ранее сообщалось, что Ангела Меркель и Франсуа Олланд прибыли в Киев на переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.